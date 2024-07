Francoforte (Germania), 10 lug. (LaPresse) – La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, non si ricandiderà alla carica di cancelliere alle prossime elezioni federali. Lo ha annunciato la stessa Baerbock a Washington, in un’intervista alla Cnn, come riporta Der Spiegel. Baerbock ha spiegato che intende concentrarsi completamente sul suo lavoro di ministra degli Esteri e non sarà, quindi, la principale candidata dei Verdi per il ruolo di cancelliere nel 2025. In considerazione della guerra in Ucraina e del conflitto in Medioriente “è necessaria più diplomazia, non meno. Altrimenti altri colmeranno le lacune”, ha detto Baerbock, aggiungendo che lei non potrebbe farlo come ministro degli Esteri se fosse legata a una candidatura per il ruolo di cancelliere. Baerbock, che è a Washington per il vertice della Nato insieme al cancelliere Olaf Scholz e al ministro della difesa Boris Pistorius, era stata la principale candidata dei Verdi per le elezioni a cancelliere nel 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata