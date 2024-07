Roma, 9 lug. (LaPresse) – “Se un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite distrugge deliberatamente un ospedale pediatrico, significa che il sistema delle relazioni internazionali e della sicurezza globale è in una profonda crisi. Pertanto, il percorso dell’Ucraina verso la piena adesione alla Nato rimane invariato. Per noi non è un capriccio, ma una questione di sopravvivenza data la vicinanza con un aggressore cronico. Abbiamo aspettative realistiche dal vertice di Washington e contiamo sulla conferma del sostegno dell’Alleanza alla futura adesione dell’Ucraina. Mentre continuiamo a lavorare nell’ambito di accordi bilaterali di sicurezza previsti dall’iniziativa del G7 a Vilnius e perfezioniamo questo strumento come alternativa temporanea all’adesione alla Nato”. Così a LaPresse l’ambasciata dell’Ucraina in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata