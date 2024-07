Roma, 9 lug. (LaPresse) – Hamas avrebbe definito come “inesatte” le fughe di notizie secondo cui accetterebbe di avviare negoziati sugli ostaggi senza un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al-Arabiya citando una fonte del gruppo palestinese secondo cui la posizione di Hamas non sarebbe cambiata e si fonda sempre su due principi: il primo è un cessate il fuoco globale, il secondo è un ritiro completo di Israele dalla Striscia di Gaza. La fonte ha spiegato che entrare nel dettaglio dei negoziati non è vantaggioso per il processo in corso. Secondo la fonte Israele vorrebbe trattare solo sulla questione degli ostaggi, mentre Hamas vorrebbe un negoziato globale. Ha aggiunto che il gruppo starebbe aspettando una risposta di Tel Aviv su quanto concordato con i mediatori dopo consultazioni approfondite.

