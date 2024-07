Beirut (Libano), 9 lug. (LaPresse/AP) – Nemr Qranbish, ex guardia del corpo del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, sarebbe morto in un attacco israeliano in Siria. Lo ha detto un alto funzionario del gruppo militante libanese, parlando in condizioni di anonimato. La notizia arriva a poche ore da quella di un presunto raid israeliano avvenuto al confine tra Siria e Libano che, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, aveva provocato la morte di due membri di Hezbollah e il ferimento dell’autista siriano.

