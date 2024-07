Milano, 9 lug. (LaPresse) – In un comunicato congiunto, i vari partiti di sinistra che compongono il Nuovo Fronte Popolare “mettono in guardia solennemente il Presidente della Repubblica contro ogni tentativo di dirottamento delle istituzioni” e ritengono che Emmanuel Macron debba “rivolgersi immediatamente al Nuovo Fronte Popolare perché gli consenta di formazione di un governo”. Secondo loro “il mantenimento prolungato di Gabriel Attal alla guida del governo potrebbe suonare come un tentativo di cancellare il risultato” del secondo turno delle elezioni legislative, vinte appunto dal Nuovo Fronte Popolare. “Secondo la prassi repubblicana durante i periodi di coabitazione, spetta al Presidente della Repubblica rivolgersi ora al Nuovo Fronte Popolare per permettergli di formare un governo”, aggiunge il comunicato stampa.

