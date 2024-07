Milano, 8 lug. (LaPresse) – L’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev “è stato danneggiato da un attacco russo. Ci sono persone intrappolate sotto le macerie e non si conosce il numero esatto di feriti e morti. Ora tutti stanno aiutando a rimuovere le macerie: medici e gente comune”. È quanto scrive in un messaggio Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La Russia non può non sapere dove volano i suoi missili e deve essere ritenuta pienamente responsabile di tutti i suoi crimini: contro le persone, contro i bambini, contro l’umanità in generale”, aggiunge Zelensky, “è molto importante che il mondo non rimanga in silenzio e che tutti si rendano conto di ciò che la Russia è e di ciò che sta facendo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata