Roma, 8 lug. (LaPresse) – “Che cinismo stanno dimostrando i bastardi del Cremlino nel dire che ‘si trattava della difesa aerea ucraina’ e che non era un loro attacco calcolato”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando in conferenza stampa a Varsavia la versione di Mosca sui raid e le stragi di oggi in Ucraina. “Sono grato a tutti gli ucraini che pubblicano video che mostrano specificamente la diretta attacco missilistico che ha causato oggi molti ucraini feriti e uccisi”, ha aggiunto Zelensky, assicurando: “Sicuramente risponderemo a questi mostri provenienti dalla Russia”. Lo riporta Unian.

