Roma, 8 lug. (LaPresse) – L’Ungheria apprezza l’iniziativa cinese per la pace in Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, che oggi ha incontrato il presidente cinese, Xi Jinping a Pechino. Lo riporta l’agenzia ungherese Mti. “Gli ungheresi sono un popolo amante della pace, quindi siamo dalla parte della pace e non della guerra”, ha detto Orban, ricordando che Budapest dall’inizio del conflitto in Ucraina “ha vissuto all’ombra della guerra”. Per l’Ungheria, ha spiegato ancora Orban, “è quindi molto importante che la Cina chieda la pace nel mondo e non la guerra. Per quanto riguarda il conflitto in corso vicino all’Ungheria (quello in Ucraina ndr) apprezziamo molto la vostra iniziativa di pace”.

