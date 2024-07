Roma, 8 lug. (LaPresse) – Le Nazioni Unite hanno condannato l’ondata di attacchi condotti dalle forze russe in tutta l’Ucraina che ha provocato l’ennesima strage di civili e nella quale è stato colpito un ospedale pediatrico. “Decine di persone sono state uccise o ferite”, ha ricordato Denise Brown, coordinatrice umanitaria per l’Ucraina. “La settimana in Ucraina è iniziata con un’altra ondata di attacchi mortali da parte delle forze armate russe”, ha affermato, “è inaccettabile che i bambini vengano uccisi e feriti in questa guerra.

