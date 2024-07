Milano, 8 lug. (LaPresse) – La Russia ha negato di aver lanciato questa mattina attacchi aerei sull’Ucraina. “Le dichiarazioni dei rappresentanti del regime di Kiev sul presunto attacco missilistico deliberato della Russia su oggetti civili sono assolutamente false. Numerose foto e filmati pubblicati da Kiev confermano inequivocabilmente il fatto che la distruzione è stata causata dalla caduta di un missile della difesa aerea ucraina lanciato da un sistema missilistico antiaereo all’interno della città”. È quanto ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato, come riporta l’agenzia Tass. Il Ministero ha aggiunto che “simili isterismi del regime di Kiev non si verificano per la prima volta e ogni volta alla vigilia di un vertice dei suoi patroni della Nato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata