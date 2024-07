Cagliari, 8 lug. (LaPresse) – Sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Cagliari con l’accusa di maltrattamento di animali i due giovanissimi, un ragazzino e una ragazzina dai 14 ai 17 anni, che hanno lanciato un gattino da un ponte a Lanusei, in Ogliastra, nella Sardegna centro-orientale, e hanno postato il video sui social. In poche ore il filmato è diventato virale e suscitando lo sdegno sui social e non solo, con un moto di indignazione dell’intero paese: i due sono stati identificati proprio grazie al filmato nel quale si vede un ragazzino che ha in mano un piccolo gatto nero e una ragazza che lo incita a lanciarlo, mentre una terza persona riprende la scena. I due ragazzi, nelle scorse ore sono stati convocati agli uffici del corpo forestale insieme ai genitori e gli è stata notificata la denuncia. Nel frattempo, i forestali sono al lavoro per identificare altre persone che compaiono nel video.

