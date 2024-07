Milano, 8 lug. (LaPresse) – Avvio di seduta contrastato per le Borse europee. Il Dax di Francoforte è in rialzo dello 0,17% a 18.491,95 punti, mentre il Cac 40 di Parigi è in flessione dello 0,38% a 7.646,67 punti dopo l’esito del secondo turno delle elezioni legislative francesi che ha visto arrivare primo il Nuovo fronte popolare con 178 seggi, seguito dai macronisti di Ensemble con 150 seggi e che vede terzo il Rassemblement National a 125 seggi. In calo anche il Ftse 100 di Londra che cede lo 0,24% mentre l’Aex di Amsterdam è sotto la parità dello 0,01%.

