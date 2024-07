Dubai (Emirati Arabi Uniti), 6 lug. (LaPresse/AP) – Gli Stati Uniti hanno criticato le elezioni presidenziali iraniane, che si sono concluse con la vittoria del riformista Masoud Pezeshkian. “Le elezioni in Iran non sono state né libere né regolari. Di conseguenza, un numero significativo di iraniani ha scelto di non partecipare affatto”, ha dichiarato il Dipartimento di Stato, “non ci aspettiamo che queste elezioni portino a un cambiamento fondamentale nella direzione dell’Iran o a un maggiore rispetto dei diritti umani dei suoi cittadini. Come hanno detto gli stessi candidati, la politica iraniana è stabilita dalla Guida suprema”. “Le elezioni non avranno un impatto significativo sul nostro approccio all’Iran”, ha aggiunto il Dipartimento Usa, “le nostre preoccupazioni sul comportamento dell’Iran sono immutate”. Rispondendo a una domanda di Associated Press, il Dipartimento di Stato ha anche dichiarato che continuerà a usare la diplomazia con Teheran “quando ciò farà avanzare gli interessi americani”.

