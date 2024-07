Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Il Partito Laburista ha vinto queste elezioni generali e ho chiamato Keir Starmer per congratularmi con lui per la sua vittoria”. Così il premier britannico uscente, Rishi Sunak, commentando i risultati del voto. Lo riporta la Bbc. “Oggi, il potere cambierà mano in modo pacifico e ordinato, con buona volontà da tutte le parti. Questo è qualcosa che dovrebbe darci tutti fiducia nella stabilità e nel futuro del nostro Paese – ha aggiunto – il popolo britannico ha emesso un verdetto severo, c’è molto da imparare e mi assumo la responsabilità della sconfitta”. Sunak ha mantenuto il suo seggio a Richmond, nello Yorkshire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata