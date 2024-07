Milano, 5 lug. (LaPresse/AP) – Un portavoce di Hamas ha dichiarato che gli emendamenti proposti dal gruppo alla più recente proposta statunitense per un cessate il fuoco a Gaza “sono stati accolti con una risposta positiva dai mediatori”, ma “la posizione ufficiale israeliana non è ancora chiara”. “La data dei negoziati non è ancora stata fissata e dipende dalla risposta di Israele”, ha aggiunto il portavoce di Hamas Jihad Taha, precisando che la posizione di Hamas sulla proposta è “unificata” tra la leadership militare del gruppo a Gaza e la sua leadership politica all’estero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata