Milano, 5 lug. (LaPresse) – Secondo un recente sondaggio, il blocco guidato dal Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen non riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta al secondo turno delle elezioni legislative in Francia, previsto per domenica. RN si attesterebbe come primo gruppo parlamentare con 175-205 seggi, compresi anche quelli ottenuti dai loro alleati del partito Les Républicains (LR). Una cifra lontana dai 289 necessari per raggiungere la maggioranza assoluta. Il Nuovo Fronte Popolare potrebbe avere da 145 a 175 seggi. Il sondaggio di Ipsos Talan per Le Monde, Radio France e France Télévisions, è stato realizzato tra mercoledì 3 luglio a giovedì 4 luglio su un campione rappresentativo di 10.101 persone.

