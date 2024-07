Gerusalemme, 4 lug. (LaPresse/AP) – Il gruppo di monitoraggio israeliano Peace now afferma che il governo dello Stato ebraico ha approvato piani per la costruzione di quasi 5mila e 300 nuove case in Cisgiordania. Si tratterebbe dell’ultima mossa di Tel Aviv per rafforzare i propri insediamenti con l’obiettivo di consolidare il controllo israeliano sulla regione e impedire la creazione di un futuro Stato palestinese. Nel dettaglio il Consiglio superiore di pianificazione del governo avrebbe approvato o fatto avanzare piani per 5.295 case in decine di insediamenti. Il Cogat, l’organismo della Difesa israeliana che supervisiona il consiglio di pianificazione, avrebbe inviato le domande all’ufficio di Netanyahu, che non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

