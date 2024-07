Roma, 4 lug. (LaPresse) – La Bielorussia è diventata ufficialmente un nuovo Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo riporta Ria Novosti, dando conto della decisione adottata durante il summit Sco di Astana, in Kazakistan. “Cari capi di Stato, la decisione sulla piena adesione della Repubblica di Bielorussia alla Sco è stata presa”, ha affermato il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, che si è poi congratulato con l’omologo bielorusso, Alexander Lukashenko. “In un breve periodo di tempo, il vostro Paese ha completato tutte le procedure necessarie per diventare membro a pieno titolo dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai”, ha aggiunto Tokayev. Il summit Sco, in programma ieri e oggi, si svolge sotto lo slogan ‘Rafforzare il dialogo multilaterale – lottare per la pace e lo sviluppo sostenibili’.

