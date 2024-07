Milano, 3 lug. (LaPresse/AP) – “La dichiarazione della ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser, che ha preso di mira l’esultanza per il gol del nostro calciatore nazionale Merih Demiral, e l’indagine avviata dalla Uefa sono inaccettabili”. Così in un post sul social X il portavoce del partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Omar Celik. Demiral, in occasione del gol del 2-0 contro l’Austria a Euo2024, ha mostrato il ‘saluto del lupo’, gesto associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra. “Chi cerca razzismo e fascismo dovrebbe concentrarsi sui recenti risultati elettorali in diversi Paesi europei”, ha aggiunto Celik.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata