Milano, 2 lug. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l’importanza del bisogno dell’Ucraina che il sostegno dell’Europa “rimanga a un livello sufficiente, in particolare per la difesa dell’Ucraina dal terrore russo”. Lo ha detto incontrando il primo ministro ungherese Viktor Orban, in visita a Kiev. “Abbiamo già avviato i negoziati per l’adesione dell’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky, “stiamo preparando le condizioni per l’accordo di adesione dell’Ucraina. Questo processo è lungo e molto scrupoloso, ma richiede costantemente progressi, dinamismo, senza perdere un solo mese”. Lo riportano i media ucraini.

