Milano, 2 lug. (LaPresse) – La neonata 810a Brigata regionale delle Montagne delle Forze di difesa israeliane (Idf), incaricata di operare nelle regioni del Monte Hermon e del Monte Dov, nel nord di Israele, ha condotto la sua prima esercitazione, simulando un’offensiva all’interno del Libano. L’esercitazione includeva “scenari di attacco in Libano, tra cui combattimenti in una fitta vegetazione e combattimenti in aree urbane”, ha detto l’Idf come riporta il Times of Israel. L’esercito ha precisato che la mossa faceva parte di “un adattamento della risposta operativa alla realtà mutevole sul confine tra Siria e Libano”.

