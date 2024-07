Beirut (Libano), 2 lug. (LaPresse/AP) – Hezbollah è molto più potente di Hamas e si ritiene che abbia un vasto arsenale di razzi e missili in grado di colpire ovunque in Israele. Kassem ha detto di non credere che Israele abbia la capacità o abbia preso la decisione di lanciare una guerra al momento, in ogni caso ha avvertito che anche se Israele intendesse lanciare un’operazione limitata in Libano che si fermi al di sotto di una guerra su larga scala, non dovrebbe aspettarsi che i combattimenti restino limitati. “Israele può decidere ciò che vuole: guerra limitata, guerra totale, guerra parziale”, ha detto il vice leader di Hezbollah, “ma deve aspettarsi che la nostra risposta e la nostra resistenza non siano all’interno di un tetto e di regole di ingaggio stabilite da Israele. Se Israele fa la guerra, significa che non ne controlla l’estensione o chi vi entra”. Questo sembra un apparente riferimento agli alleati di Hezbollah nel cosiddetto ‘asse della resistenza’ sostenuto dall’Iran nella regione, che include gruppi armati in Iraq, Siria, Yemen e altrove. Questi gruppi e potenzialmente lo stesso Iran potrebbero entrare in gioco in caso di una guerra su larga scala in Libano, che potrebbe arrivare a chiamare in causa anche il più forte alleato di Israele, gli Stati Uniti.

