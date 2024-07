Milano, 2 lug. (LaPresse) – “Lo Stato non rimane a guardare, come presumo la stessa regione: abbiamo la necessità di sostenere e aiutare chi è stato colptio, non abbiamo ancora definito come perchè dalla Regione, ed è normale, non è ancora arrivato la richiesta dello stato di calamità. “Certo, quella arteria che è strategica e importante temo non possa essere rimessa in sesto e resa percorribile nello spazio di un mese”. Così il ministro della Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a Skytg24 in merito alla situazione di Cogne, isolata da sabato dopo l’esondazione del Marmore.

