Roma, 2 lug. (LaPresse) – “Nel 2023 il volume totale di premi assicurativi è pari a 130 miliardi, in linea con l’anno precedente, con la raccolta del comparto vita in flessione del 3,5% a causa dalla forte contrazione dei premi per le polizze unit linked (-32%)”. È il bilancio del comparto assicurativo restituito dalla presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, dal palco dell’assemblea annuale dell’associazione. D’altro canto però, osserva la presidente, “nel comparto vita è stata rivitalizzata l’offerta dei prodotti tradizionali, con un aumento dei premi rispetto all’anno precedente del 9,2% per il ramo I, dinamica che ha permesso di contenere nel 2023 il deflusso netto di risorse”. Inoltre, lo scorso aprile per la prima volta dalla fine del 2022, “si è registrata una raccolta netta positiva per le polizze tradizionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata