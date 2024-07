Roma, 1 lug. (LaPresse) – Al via la riduzione dell’orario per i lavoratori del settore bancario. In base all’accordo raggiunto il 23 novembre 2023 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, da oggi lavoreranno mezzora in meno a settimana a parità di stipendio (e proporzionalmente, per chi ha il part-time alla percentuale di riduzione dell’orario). Ogni banca, in virtù dell’intesa, ha piena libertà nel determinare la distribuzione del taglio delle ore; per ora la maggior parte degli istituti – spiega la Fabi a LaPresse – lo sta concentrando il taglio al venerdì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata