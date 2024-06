Milano, 30 giu. (LaPresse) – Tragedia nel dipartimento dell’Aube nella regione del Grand Est, in Francia, dove il maltempo ha colpito con piogge e raffiche di vento. L’incidente è avvenuto sulla strada D396, tra Rosnay-l’Hôpital e Brienne-le-Château, dove un albero è caduto a causa del maltempo, centrando una vettura: gravissimo il bilancio di 3 vittime e un quarto ferito gravissimo, come ha spiegato il sindaco di Rosnay-l’hôpital, Brice Martin, a France 3. Il vicesindaco della cittadina è stato testimone della tragedia: secondo la ricostruzione che ha dato il primo cittadino all’emittente francese, “gli automobilisti si sono fermati davanti a casa sua” alla ricerca di un riparo, ma “il castagno si è spezzato a cinque metri di altezza per la forza del vento, cadendo sull’auto con violenza”. Per il dipartimento dell’Aube, come per altri 34, Météo-France aveva emesso allerta arancione per il maltempo.

