Trieste, 29 giu. (LaPresse) – “Sosteniamo l’istruzione come diritto umano universale. Riconoscere l’impatto dannoso dei conflitti sulla destra all’istruzione, continuiamo a denunciare l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e ribadiamo il nostro impegno a fornire aiuto il ripristino e la ricostruzione delle scuole danneggiate e rafforzare la ripresa. Evidenziamo anche la necessità di farlo continuare a sostenere l’accesso all’istruzione per tutti questi soggetti colpiti da conflitti, sfollamenti e violenza, in in particolare ragazze e donne, e persone con disabilità, tutti dei quali subiscono impatti negativi sproporzionati situazioni”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale dei lavori del G7 Istruzione a Trieste.

