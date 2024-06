Bruxelles, 27 giu. (LaPresse) – “Se Costa vuole rimanere al Consiglio fino alla fine del ciclo politico, Roberta Metsola deve rimanere” alla guida del Parlamento europeo “fino alla fine della legislatura. I socialisti non si comportino come nel 2017 quando non rispettarono gli accordi, tanto che io venni eletto in base a un accordo tra popolari, liberali e conservatori. Mi auguro che questa volta rispettino i patti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani, al termine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata