Torino, 26 giu. (LaPresse) – La Turchia supera la Repubblica Ceca nell’ultimo impegno del Gruppo F di Euro 2024 e accede agli ottavi. La formazione di Montella si impone 2-1 e chiude al secondo posto, alle spalle del Portogallo. La sfida si mette in salita per i cechi che restano in dieci al 20′ per il secondo giallo rimediato da Barak. Nella ripresa sblocca il risultato l’interista Calhanoglu con un bel diagonale al 51′. Al 66′ Soucek pareggia i conti ma in pieno recupero, al 94′ Tosun regala il successo-qualificazione ai turchi, che agganciano a 6 punti i lusitani e agli ottavi se la vedranno con l’Austria. La formazione di Hasek conclude all’ultimo posto del girone con appena un punto ed è eliminata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata