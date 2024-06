Pescara, 25 giu. (LaPresse) – È stato un giovane a informare la polizia dell’omicidio di Thomas Christopher Luciani, 16enne residente a Rosciano (Pescara), accoltellato a morte da 2 coetanei nel parco Baden Powell, domenica sera. “Thomas rantolava, gli dicevano ‘stai zitto'”. È quanto avrebbe rivelato il ragazzo alla polizia, una testimonianza determinante per far chiarezza sulle responsabilità della morte del 16enne. Il testimone sarebbe amico dei due sedicenni, fermati per l’omicidio del giovane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata