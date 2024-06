Roma, 25 giu. (LaPresse) – È terminata 2-3 Olanda-Austria, gara della terza giornata del gruppo D di Euro 2024 giocata a Berlino. Squadra di Rangnick in vantaggio grazie a un autogol di Malen in avvio di partita. Nella ripresa il pareggio olandese con Gakpo al 47′, al 59′ Austria di nuovo avanti con un colpo di testa di Schmid. Il gol del 2-2 ‘Oranje’ è un capolavoro di Depay. All’80’ la rete del definitivo 3-2 realizzata con Sabitzer. Nell’altra gara del girone la Francia ha pareggiato 1-1 con la Polonia. In virtù di questi risultati l’Austria passa come prima nel girone con 7 punti e la Francia come seconda a 5. L’Olanda, 4 punti, spera nel ripescaggio.

