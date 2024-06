Londra (Regno Unito), 24 giu. (LaPresse/AP) – Buckingham Palace ha dichiarato che la Principessa Anna ha riportato ferite lievi e una commozione cerebrale in seguito a un incidente avvenuto domenica nella tenuta di Gatcombe Park. La 73enne sorella di Carlo III è stata ricoverata in ospedale a scopo precauzionale per essere tenuta sotto osservazione e si prevede che si riprenderà completamente. Non sono stati forniti altri dettagli. Il Re “è stato tenuto strettamente informato e si unisce a tutta la famiglia reale nell’inviare il suo affetto e i suoi auguri di pronta guarigione alla Principessa”, ha dichiarato Buckingham Palace.

