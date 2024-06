Milano, 24 giu. (LaPresse) – Israele è “impegnato per la proposta israeliana di cessate il fuoco accolta dal presidente Biden. La nostra posizione non è cambiata”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla Knesset, come riporta il Times of Israel. “Non termineremo la guerra finché non avremo riportato tutti gli ostaggi. Non termineremo la guerra finché non avremo eliminato Hamas e non avremo riportato i residenti del sud in sicurezza nelle loro case”, ha affermato Netanyahu.

