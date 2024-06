Milano, 24 giu. (LaPresse) – “Io sono un servitore dello Stato, ho sempre lavorato per il mio Paese, sono orgoglioso di averlo fatto. Sono andato in pensione 12 anni or sono, ancora sto qua, evidentemente significa che qualcosa di utile lo faccio. Ma quello che è fuori discussione è che questi sono i miei tempi supplementari, poi basta. Dopodiché è nelle mani del presidente (Attilio Fontana, ndr). È lui che anche stamattina, se magari qualche situazione in questa regione gli può creare dei problemi per colpa mia, mi può benissimo ritirare la delega”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante l’evento ‘Salute Direzione Nord’, a Milano, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Menaggio (Como). “Diciamo che ho un bel po’ di cose da fare nella mia vita, al di là del lavoro che vorrei riuscire a realizzare prima di lasciare questo territorio”, ha aggiunto.

