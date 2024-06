Milano, 24 giu. (LaPresse) – La gip di Milano, Sara Cipolla, ha trasmesso alla Corte Costituzionale gli atti con cui la Procura di Milano aveva chiesto quasi un anno fa l’archiviazione o di trasmettere alla Consulta il caso di Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio nelle vicende di Elena Altamira, la 69enne veneta malata oncologica che il 2 agosto 2022 si è recata in Svizzera per il suicidio assistito, e dell’82enne Romano N. che lo ha fatto il 25 novembre 2022, entrambi malati terminali e accompagnati dal tesoriere dell’associazione Luca Coscioni nelle cliniche elvetiche ‘Pegasos’ e ‘Dignitas’ per poi autodenunciarsi. Da quanto si apprende la gip ha sposato il ragionamento del pm Luca Gaglio e del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano secondo cui differenziare nell’accesso al suicidio assistito fra pazienti che per “rimanere in vita necessitano (anche) di trattamenti di sostegno vitale” e altri “che necessitano solo di trattamenti terapeutici e per i quali i mezzi di sostegno vitale” sono “soltanto prossimi” a causa di “fattori del tutto accidentali”, che dipendono dal tipo di patologia, potrebbe violare il principio di uguaglianza dei cittadini ed essere “contrario all’articolo 3 della Costituzione”.

