Napoli, 20 giu. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta Fatou Sarr, la bambina di 11 anni soccorsa nella tarda serata di domenica scorsa dopo essere stata colta da un malore in una piscina a Inzago, in provincia di Milano. La bambina, in gita con il Cre di Caravaggio, è stata estratta dalla piscina in arresto cardiocircolatorio e trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il decesso è avvenuto oggi pomeriggio alle 16 circa. I genitori di Fatou, originari del Senegal dove la bimba è nata prima di trasferirsi in Italia, si dicono “determinati, con il supporto dei nostri avvocati Francesco Giuseppe Vivone e Mirko Mazzali, ad ottenere giustizia per Fatou e a evitare che simili tragedie possano, in futuro, colpire altre famiglie”. I genitori ribadiscono la richiesta “di fornire qualsiasi informazione utile alle indagini alle autorità competenti. Ogni piccola informazione può aiutarci a far luce su questa vicenda”.

