Roma, 19 giu. (LaPresse) – “Le nuove regole di Basilea sulle banche rappresentano un piccolo passo in avanti positivo per il nostro sistema e agevolano i sistemi di credito all’economia. Ora bisogna andare avanti su questo percorso: la posizione del governo italiano continua a essere volta a migliorare l’approccio del sistema di credito verso l economia reale”. Così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti sulle nuove regole di Basilea pubblicate oggi in Gazzetta Ufficiale. Tra “gli aspetti positivi degni di nota” il ministro dell’economia cita “la conferma SMEs supporting factor, i terreni agricoli che diventano garanzie valide ai fini di Basilea, la ?riduzione degli assorbimenti di capitale sui mutui prima casa, la conferma della riduzione dell’assorbimento alla cessione del quinto che favorisce il credito al consumo”.

