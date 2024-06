Roma, 19 giu. (LaPresse) – La Russia è “l’amica e alleata più onesta” della Nordcorea. Lo ha detto il presidente nordcoreano, Kim Jong Un, dopo aver firmato un accordo per una partenership strategica con Vladimir Putin, definito “l’amico più caro del popolo coreano”. Lo riporta Ria Novosti. “In questo momento, in cui il mondo intero presta molta attenzione a Pyongyang , dove è arrivata la missione di amicizia dalla Russia, sono con i compagni russi, i nostri amici e compagni più onesti, in questa sala cerimoniale”, ha detto Kim Jong-un. La conclusione dell’accordo, ha proseguito, sarebbe stato “impensabile” senza la “eccezionale lungimiranza” e determinazione di Putin, “il più caro amico del popolo coreano”.

