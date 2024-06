Roma, 19 giu. (LaPresse) – “La politica di bilancio italiana ha di fronte un percorso di risanamento volto a ridurre il peso di un debito pubblico elevato che costituisce un fattore di vulnerabilità per l’economia del Paese, oltre a sottrarre risorse a impieghi produttivi e socialmente utili. È un percorso ambizioso che limita la possibilità di effettuare interventi in disavanzo, ma che fornisce altresì una opportunità da cogliere”. Così la presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari, presentando la relazione annuale Upb. “È l’opportunità – insiste – di disegnare una politica di bilancio che guarda al futuro, alle trasformazioni in atto nell’economia e nella società e sostenga così lo sviluppo delle potenzialità di crescita e di progresso sociale del Paese”.

