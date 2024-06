Roma, 19 giu. (LaPresse) – “È buono tutto quello che aiuta a far crescere la solidarietà, quindi anche l’autonomia differenziata sia attuata in maniera tale che non crei ulteriori squilibri, differenziazioni e sperequazioni fra una parte e l’altra dell’Italia”. Così il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine dell’evento ‘Colloqui per la pace’ a Palazzo Madama, specificando che “sulla questione non abbiamo una competenza specifica”.

