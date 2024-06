Milano, 19 giu. (LaPresse) – Via libera della Camera alla seduta fiume per l’esame del ddl Autonomia differenziata, che proseguirà ininterrottamente sino alla conclusione dell’esame del provvedimento, con 54 voti di differenza. “Nessuno di qui in avanti esce di un millimetro dal perimetro. Lei ha detto ‘vergogna’, la prego di rispettare la presidenza, la richiamo all’ordine”, ha detto subito dopo il vicepresidente di turno, Giorgio Mulé, rivolto alla deputata dem, Debora Serracchiani. “Vergogna è un giudizio politico”, ha urlato poco dopo l’esponente del Pd.

