Milano, 18 giu.(LaPresse)- “Favorendo investimenti, diversificazione e resilienza economica, l’Unione dei Mercati dei Capitali porta diversi benefici ai cittadini, agli investitori e alle aziende e contribuisce alla prosperità, stabilità e competitività a lungo termine dell’Europa. Vediamo come. In primo luogo, un’Unione dei Mercati dei Capitali consentirebbe l’accesso a fonti di finanziamento più ampie, incluso il canale bancario, il capitale proprio, le obbligazioni e altri strumenti di finanziamento. Con opzioni diversificate, le aziende possono scegliere il finanziamento più adatto in base alle loro esigenze, alla propensione al rischio e ai piani di crescita“. Così Alberto Nagel, ceo di Mediobanca nel suo discorso alla 10° edizione dell’Italian CEO Conference.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata