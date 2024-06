Milano, 18 giu.(LaPresse)- “I singoli paesi non possono camminare da soli e i paesi altamente indebitati ancor meno alla luce dell’applicazione del Patto di Stabilità. In questo contesto, l’Europa è la casa dell’Italia e solo con l’aiuto dell’Europa, l’Italia può cogliere i benefici degli investimenti su larga scala e mantenere un ruolo sulla scena globale. Alla luce di un elevato indebitamento (non previsto migliorare materialmente nei prossimi anni), l’Italia deve rimanere su una traiettoria di crescita”. Così Alberto Nagel, ceo di Mediobanca nel suo discorso di apertura alla 10° edizione dell’Italian CEO Conference.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata