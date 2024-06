Milano, 18 giu. (LaPresse) – “Continuiamo ad avere sotto revisione una spedizione” di armi a Israele “di cui ha parlato il presidente Biden riguardo alle bombe da 2000 libbre, a causa della nostra preoccupazione per il loro utilizzo in aree densamente popolate come Rafah”, “la questione rimane sotto esame ma tutto il resto si sta muovendo come di consueto”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, rispondendo alle critiche del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che in un videomessaggio pubblicato su X aveva dichiarato di avere detto a Blinken che “è inconcepibile che negli ultimi mesi l’amministrazione abbia trattenuto armi e munizioni per Israele”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata