Roma, 15 giu. (LaPresse) – Oggi è il giorno di un “nostro successo congiunto, infatti, siamo tutti riusciti a dare una possibilità alla diplomazia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in apertura della Conferenza sulla pace in Ucraina che si tiene oggi e domani in Svizzera. “L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra, è un’aggressione criminale e assolutamente non provocata della Russia e l’unico a volerla è stato Putin. Ma il mondo è più forte”, ha sottolineato Zelensky.

