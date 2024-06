Roma, 15 giu. (LaPresse) – La Royal family britannica, riunita, si è affacciata al balcone di Buckingham Palace per assistere al sorvolo degli aerei militari della Raf a conclusione della cerimonia per il compleanno ufficiale del monarca, nota come Trooping the Colour. L’attenzione era rivolta principalmente alla Principessa del Galles Kate Middleton, tornata in pubblico dopo un’assenza di oltre sei mesi dovuta al cancro. Kate si è mostrata sorridente vicino a William e ai figli mentre salutava la folla con re Carlo III e la regina Camilla. Anche Carlo è in cura per una forma di cancro, ed è tornato solo recentemente a dedicarsi agli impegni pubblici. La cerimonia è stata vista come una dimostrazione di stabilità da parte della monarchia dopo la malattia che ha colpito sia Carlo che Kate.

