Monasterio de Yuste (Spagna), 14 giu. (LaPresse) – Le decisioni che le politiche del mercato del lavoro, la politica industriale e la risposta corretta alla concorrenza sleale proveniente dall’estero “richiederanno nei prossimi anni saranno politicamente e finanziariamente significative. E potrebbero anche richiedere un grado ancora inedito di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri dell’Unione europea”. Lo ha detto l’ex presidente della Bce ed ex premier Mario Draghi nel discorso pronunciato dopo aver ricevuto dal re Felipe VI il Premio europeo Carlos V al Monasterio de San Jerónimo de Yuste. “Oggi questo passo appare scoraggiante. Tuttavia, sono fiducioso che abbiamo la determinazione, la responsabilità e la solidarietà per affrontarlo, per difendere la nostra occupazione, il nostro clima, i nostri valori di equità e inclusione sociale e la nostra indipendenza”, ha rimarcato l’ex premier.

