Roma, 14 giu. (LaPresse) – “Un mio ritorno in politica? Assolutamente no. Io ho già dato. Oggi tocca ad altre generazioni, io già faccio tante altre cose”. Così Francesco Rutelli a LaPresse smentisce le voci circolate dopo le elezioni europee, che lo chiamavano in causa circa un suo ritorno in politica come ‘l’anti-Meloni’. Un leader, di fatto, capace di unire le opposizioni per una alternativa di governo. Rutelli, che proprio oggi compie 70 anni, è attualmente il presidente dell’Anica, l’Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche Audiovisive.

