Roma, 13 giu. (LaPresse) – “Oggi c’è il vertice del G7 in Italia, un incontro dei nostri maggiori partner. Gran parte sarà destinata all’Ucraina, alla nostra difesa e alla stabilità economica. E oggi aspettiamo decisioni importanti”. Così su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr zelensky. “I temi principali per noi sono lo sviluppo della coalizione di caccia, l’accelerazione nell’addestramento dei piloti e la fornitura rapida di aerei, lo sviluppo del sistema di difesa aerea ucraino sulla base dei più potenti complessi occidentali e l’espansione delle capacità a lungo raggio e l’approvazione del formato per l’utilizzo delle risorse russe a beneficio dell’Ucraina, in particolare per lo sviluppo della nostra industria della difesa e la produzione congiunta di armi”.

