Washington (Usa), 12 giu. (LaPresse/AP) – Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina un altro sistema missilistico Patriot. Lo hanno annunciato due funzionari statunitensi, affermando che il Presidente Joe Biden ha approvato la mossa. Si tratterebbe del secondo sistema Patriot fornito dagli Stati Uniti all’Ucraina, anche se il Pentagono ha sempre fornito un numero imprecisato di missili per il sistema. Anche altri alleati, tra cui la Germania, hanno fornito sistemi di difesa aerea e munizioni. I due funzionari statunitensi hanno parlato a condizione di anonimato perché la decisione non è stata annunciata pubblicamente. La decisione è stata riportata per la prima volta dal New York Times.

